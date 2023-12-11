В Совфеде объяснили призыв американского сенатора отдать России земли ради завершения СВО

Не все во власти США согласны с политикой, которую Белый дом проводит по отношению к Киеву, а мысль о том, что для завершения украинского конфликта потребуется уступить часть территорий России, для американских политиков отнюдь не нова. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя соответствующий призыв сенатора США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Когда я полтора года назад встречался на нейтральной территории с некоторыми представителями американского истеблишмента по их просьбе, то очень серьёзно звучала мысль о том, что администрация [президента США Джо] Байдена заводит Америку в тупик. Правящий класс в США всё-таки не монолитен, и так называемое глубинное государство ведёт политику не всегда одинаково с политикой, которую провозглашает Белый дом", — объяснил он в беседе с "Лентой.ру".

Климов уверен, что открытый призыв американских политиков Киеву отказаться от своих притязаний на часть территорий и сесть с Россией за стол переговоров означает то, что под давлением реальности формируется прослойка людей, которые не верят линии Белого дома.