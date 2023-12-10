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10 декабря, 17:52

Американский сенатор заявил, что Украина должна отдать России территории

Сенатор Вэнс: США должны принять, что Украина уступит РФ часть территорий

Украине придётся отдать России часть территорий, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия", — сказал сенатор в эфире телеканала CNN.

Также политик выступил против дополнительного финансирования Киева, подчеркнув, что Украина не способна победить Россию. Вэнс задался вопросом, чем Незалежной может помочь новая помощь, если ранее выделенные средства не дали никакого результата. Сенатор счёл абсурдным желание Киева "отбросить" Россию к границам 1991 года.

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Ранее кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд заявил, что после СВО Донбасс останется частью России. Политик назвал преступлением то, что Штаты продолжают спонсировать этот бесполезный конфликт. Тем временем в Белом доме заявили, что к концу календарного года у США закончатся средства для поддержки Киева. Отсутствие у Америки "волшебного горшочка" поставит Украину на колени, заявили в Вашингтоне.

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ТАСС / DPA / Hannibal Hanschke

Никита Никонов
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