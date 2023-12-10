Украине придётся отдать России часть территорий, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия", — сказал сенатор в эфире телеканала CNN.

Также политик выступил против дополнительного финансирования Киева, подчеркнув, что Украина не способна победить Россию. Вэнс задался вопросом, чем Незалежной может помочь новая помощь, если ранее выделенные средства не дали никакого результата. Сенатор счёл абсурдным желание Киева "отбросить" Россию к границам 1991 года.