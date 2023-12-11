Марафон, новеллы и фотовыставка: Общество "Знание" отметило День Героев Отечества на ВДНХ

Российское общество "Знание" открыло для посетителей ВДНХ фотовыставку, повествующую о 20 героях СВО. Кроме того, для учащихся школ и колледжей на этой платформе собрали графические новеллы с реальными историями с передовой. Дополнил программу дня уже ставший традиционным просветительский марафон "Знание.Герои".

Фото © Общество "Знание"

По словам представителей общества "Знание", тематическая экспозиция "Гордость России — люди", открывшаяся на форуме "Россия", организована совместно с Минпросвещения РФ. Выставка регулярно обновляется к памятным датам и тематическим неделям и в этот раз посвящена бойцам, отличившимся в ходе проведения спецоперации. Все истории героев фотовыставки вошли в новое собрание графических новелл.

"Первое издание было разработано в 2022 году и получило широкий отклик у граждан нашей страны. В течение 2023-го новеллы в разных регионах смогли увидеть посетители парка "Россия — моя история", позднее уже в виде печатного сборника они были переданы в российские школы", — отметили в Обществе "Знание".

Там рассказали, что в этом году в сборник добавлены ещё 22 графических новеллы, каждая из которых посвящена отдельному герою СВО и его подвигу. Они добавили, что все истории созданы по реальным фотографиям, а в основу сюжета и диалогов положены рассказы самих бойцов и их сослуживцев.

Также на полях выставки "Россия" прошёл очередной марафон "Знание.Герои", в ходе которого опытом и личными историями с молодёжью поделились настоящие герои современной России. С участниками форума встретился пилот гражданской авиации — Герой РФ Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолёта Airbus A321 на кукурузном поле в 2019 году. Он рассказал о своей мечте стать лётчиком и непростом пути к её исполнению.

"Я много корил себя за то, что в молодости не попытался поступить в лётное училище. Поступил в юридический колледж, потом была служба в армии, затем — юридический институт, работа юристом, которая мне нравилась, появилась семья, дети. Всё было хорошо, но эта неудовлетворённость собой от того, что я так быстро сдался, не давала покоя. Когда я видел пролетающие самолёты в небе или кто-то заводил речь об авиации, я сникал. Спусковым крючком стало авиашоу в Сызрани. И когда мне было 35 лет — это уже серьёзный возраст, — решил попробовать реализовать свою мечту детства. Это была авантюра с моей стороны — поставить на кон всю жизнь", — отметил Дамир Юсупов и добавил, что в итоге он не побоялся и сделал всё от него зависящее.

Разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова. Фото © Общество "Знание"

Ещё одним спикером форума стала советский и российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова, автор романа "Женщина, которая умеет хранить тайны. С конца 1980-х Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули вместе с супругом на протяжении 25 лет вели разведывательную деятельность в зарубежных странах. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью СВР России "За отличие в военной службе" III степени, медалями СВР "За отличие" и "Ветеран службы".