Аналитик предсказал повышение ключевой ставки ЦБ до 17%

Банк России с большой вероятностью на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку до 16% или даже до 17%. Такое предположение озвучил управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков, исходя из того, что таких мер требуют остающиеся на высоком уровне показатели инфляции и инфляционных ожиданий.

"Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остаётся высоким", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

Рясков добавил, что активно растущие сегменты корпоративного кредитования и ипотеки могут стать дополнительными аргументами для ЦБ в пользу повышения ставки. Аналитик считает, что ставку могут поднять и в феврале грядущего года, а снижения не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.