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11 декабря, 17:41

Аналитик предсказал повышение ключевой ставки ЦБ до 17%

Аналитик Рясков: ЦБ может поднять ключевую ставку до 16% или 17%

Банк России с большой вероятностью на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку до 16% или даже до 17%. Такое предположение озвучил управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков, исходя из того, что таких мер требуют остающиеся на высоком уровне показатели инфляции и инфляционных ожиданий.

"Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остаётся высоким", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

Рясков добавил, что активно растущие сегменты корпоративного кредитования и ипотеки могут стать дополнительными аргументами для ЦБ в пользу повышения ставки. Аналитик считает, что ставку могут поднять и в феврале грядущего года, а снижения не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.

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Напомним, в середине ноября зампред ЦБ Ольга Полякова назвала условия для нового повышения ключевой ставки. По её словам, Центробанк может пойти на такие меры, если не увидит устойчивого замедления инфляции.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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