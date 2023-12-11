Аналитик предсказал повышение ключевой ставки ЦБ до 17%
Аналитик Рясков: ЦБ может поднять ключевую ставку до 16% или 17%
Банк России с большой вероятностью на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку до 16% или даже до 17%. Такое предположение озвучил управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков, исходя из того, что таких мер требуют остающиеся на высоком уровне показатели инфляции и инфляционных ожиданий.
"Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остаётся высоким", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".
Рясков добавил, что активно растущие сегменты корпоративного кредитования и ипотеки могут стать дополнительными аргументами для ЦБ в пользу повышения ставки. Аналитик считает, что ставку могут поднять и в феврале грядущего года, а снижения не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.
Напомним, в середине ноября зампред ЦБ Ольга Полякова назвала условия для нового повышения ключевой ставки. По её словам, Центробанк может пойти на такие меры, если не увидит устойчивого замедления инфляции.
ТАСС / Валерий Шарифулин