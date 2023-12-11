Россиянка случайно узнала о своей клинической смерти, разгадка оказалась не очень мистической

Жительница Воловского района Тульской области внезапно для себя обнаружила, что пережила клиническую смерть. Она узнала об этом, увидев соответствующую запись на сайте "Доктор71".

В анамнезе женщины сказано, что она страдала от "ухудшения самочувствия в течение нескольких дней после выраженной физической нагрузки". А после этого у неё произошла клиническая смерть. Сама же "пациентка" в беседе с "Тульской службой новостей" объяснила, что ничего даже близко похожего с ней не случалось, чувствует она себя прекрасно и не обращалась в больницу. А вот средства с её страхового счёта почему-то списались.

Женщина направила через региональный портал обращений жалобу в связи с этой ситуацией. Через два дня ей на почту прислали письмо, в котором было сказано, что информацию направили в Минздрав Тульской области. А буквально через час ей позвонила заведующая поликлиникой и принесла извинения.

В очень похожей ситуации оказалась и другая жительница Воловского района: в своей медкарте она увидела запись о болезни, которая поражает сердце. Вот только на приём к кардиологу она в последнее время не ходила. С её страховки списалось 1268 рублей.

Свой комментарий насчёт ситуации дал региональный Минздрав. По заявлению ведомства, данные были внесены в личный кабинет на сайте "Доктор71" из-за ошибки и к настоящему моменту уже были удалены.

"Пациентке принесены извинения. Данный случай разобран на врачебной комиссии Ефремовской больницы, к руководителю филиала № 2 приняты меры дисциплинарного характера. В случае появления недостоверной информации в личном кабинете портала пациенту необходимо обратиться к руководству медучреждения", — сказали в Минздраве.