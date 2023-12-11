Онищенко увидел угрозу генофонду нации в пьющих россиянах
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко: Пьющие россияне — угроза генофонду
Россияне, выпивающие больше восьми литров спиртного в год, — угроза для генофонда нации, заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что показатели выпитого за год алкоголя снизились по сравнению с прошлыми годами, но объёмы всё равно превышают норму.
"Есть возовский ориентир: страна, где в год на душу населения приходится более восьми литров чистого алкоголя, то это уже угроза для генофонда нации. У нас сейчас более десяти [литров]", — рассказал он в беседе с NEWS.ru.
Однако, по словам Онищенко, в 2009 году эти показатели были ещё хуже — 16 литров, но это не значит, что нужно радоваться текущим результатам.
Ранее Лайф рассказал, как перестать испытывать похмельный стыд. Выраженность похмельного синдрома индивидуальна и зависит от настроения человека до вечеринки. Чтобы облегчить это состояние, рекомендуется пить больше воды, принимать сорбенты, ограничить кофеин и никотин.
Shutterstock