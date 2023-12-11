Врач объяснил, почему опасно укутываться при температуре

Если у заболевшего человека поднялась температура, не нужно его укутывать в тёплые вещи, чтобы он быстрее пропотел, так как это может только усугубить ситуацию, спровоцировав озноб и усилив жар до критического уровня. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

"Абсолютно недейственный метод. Человек не сможет пропотеть, если его укутать, потому что нарушается теплообмен и температура повышается ещё сильнее. Начинается озноб: потеря тепла становится выше, периферия тепла закрывается, а кровообращение происходит слабо из-за токсического действия. Руки и ноги холодеют, но человек испытывает сильный жар. После этого он начинает резко мёрзнуть, потому что теплопотери происходит больше", — объяснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".

В организме заболевшего, если его укутать, создадутся дополнительные условия для повышенной температуры. Сначала пациенту может полегчать, но он будет стремительно нагреваться, из-за чего произойдёт резкий скачок температуры до 40 градусов, предостерёг терапевт. При этом он не сможет как следует пропотеть, потому что система отвода тепла будет плохо функционировать.