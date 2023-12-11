Глава Генштаба ВС Чехии заявил об угрозе войны с Россией
Начальник Генштаба ВС Чехии Ржехка не исключил вероятность войны с Россией
Война с Россией не является непредставимой, заявил Карел Ржехка, начальник Генерального штаба ВС Чехии, на проходящей в Праге конференции под названием "Готовы ли к бою?". Он считает, что в данный момент она неправдоподобна, но конфликт может возникнуть на фоне усиления напряжённости.
"Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна", — сказал Ржехка, отметив, что, по словам, которые привело информационное агентство ЧТК, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряжённости, хотя её усиления никто и не желает.
По его мнению, избежать конфликта получится, если Россия увидит, что у западных стран есть возможность обороняться, и речь тут идёт не о декларации. Ржехка подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине Армия России трансформировалась и стала сильнее, поэтому он призвал к поддержке Киева и к слаженности действий ЕС в этом вопросе.
А ранее глава Чехии Петр Павел на встрече президентов "Вышеградской четвёрки", повторяя вслед за Вашингтоном тезисы о необходимости вооружаться, назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Как армии ЕС готовятся к военному конфликту с Россией, можно узнать здесь.
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