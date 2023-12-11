Глава Генштаба ВС Чехии заявил об угрозе войны с Россией

Война с Россией не является непредставимой, заявил Карел Ржехка, начальник Генерального штаба ВС Чехии, на проходящей в Праге конференции под названием "Готовы ли к бою?". Он считает, что в данный момент она неправдоподобна, но конфликт может возникнуть на фоне усиления напряжённости.

"Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна", — сказал Ржехка, отметив, что, по словам, которые привело информационное агентство ЧТК, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряжённости, хотя её усиления никто и не желает.

По его мнению, избежать конфликта получится, если Россия увидит, что у западных стран есть возможность обороняться, и речь тут идёт не о декларации. Ржехка подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине Армия России трансформировалась и стала сильнее, поэтому он призвал к поддержке Киева и к слаженности действий ЕС в этом вопросе.