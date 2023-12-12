Россиянам рассказали, стоит ли ждать снижения стоимости аренды жилья
Эксперт Барсуков: Взлетевшая из-за инфляции стоимость аренды жилья не снизится
Скачок цен на аренду жилья в крупных городах РФ вызван совокупностью факторов, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По мнению эксперта, снижение стоимости в обозримом будущем не предвидится.
Специалист в области недвижимости напомнил, что наибольшее влияние на ценники оказала растущая инфляция и высокие ипотечные ставки. Кроме того, сыграло роль возвращение части релокантов в Россию — на временное жильё увеличился спрос. Предложение же, напротив, сократилось. Впрочем, добавил Барсуков, цены всего лишь вернулись к уровню 2021 года, а потому тревогу бить не стоит.
"Если сравнить цены в 2021 году и в 2023 по арендной ставке, можно увидеть, что они не так сильно отличаются. По некоторым сегментам есть рост цен, но незначительный. По факту это возврат в 2021 год, плюс инфляция, то есть не всё так страшно. Доход тоже увеличился, денежной массы стало больше. Пока жизнь показывает, что у людей есть возможность снимать квартиру. Предпосылок для снижения цен нет", — поделился эксперт с НСН.
А между тем в России установлен новый рекорд по нераспроданной жилплощади в новостройках. По состоянию на 1 ноября застройщики не нашли покупателей на 71 миллион квадратных метров.
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