Россиянам рассказали, стоит ли ждать снижения стоимости аренды жилья

Специалист в области недвижимости напомнил, что наибольшее влияние на ценники оказала растущая инфляция и высокие ипотечные ставки. Кроме того, сыграло роль возвращение части релокантов в Россию — на временное жильё увеличился спрос. Предложение же, напротив, сократилось. Впрочем, добавил Барсуков, цены всего лишь вернулись к уровню 2021 года, а потому тревогу бить не стоит.

"Если сравнить цены в 2021 году и в 2023 по арендной ставке, можно увидеть, что они не так сильно отличаются. По некоторым сегментам есть рост цен, но незначительный. По факту это возврат в 2021 год, плюс инфляция, то есть не всё так страшно. Доход тоже увеличился, денежной массы стало больше. Пока жизнь показывает, что у людей есть возможность снимать квартиру. Предпосылок для снижения цен нет", — поделился эксперт с НСН.