В Госдуме ответили, куда жаловаться на шумящих в неурочное время соседей
Депутат Разворотнева: На шумных соседей надо жаловаться в органы внутренних дел
Москвичи могут пожаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел. Об этом "Москве 24" сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Согласно закону "О тишине", громко слушать музыку, сверлить стены, включать телевизор на полную громкость и т.д. запрещено с 23:00 до 7:00. Нарушителей ждёт предупреждение или штраф в одну-две тысячи рублей.
"Проводить ремонт можно в дневные часы с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. В воскресенье и нерабочие праздничные дни делать ремонт также запрещено", — объяснила парламентарий, добавив, что исключения есть для новостроек, где такие работы могут выполняться в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию.
Ранее в Роскачестве рассказали, как добиться компенсации при падении из-за гололёда. Важно зафиксировать место и время случившегося, сделать фото или видео, вызвать скорую, чтобы подтвердить факт, взять справку в травмпункте с перечислением физических повреждений, а затем со всеми документами обращаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
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