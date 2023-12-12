В Госдуме ответили, куда жаловаться на шумящих в неурочное время соседей

Москвичи могут пожаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел. Об этом "Москве 24" сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Согласно закону "О тишине", громко слушать музыку, сверлить стены, включать телевизор на полную громкость и т.д. запрещено с 23:00 до 7:00. Нарушителей ждёт предупреждение или штраф в одну-две тысячи рублей.

"Проводить ремонт можно в дневные часы с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. В воскресенье и нерабочие праздничные дни делать ремонт также запрещено", — объяснила парламентарий, добавив, что исключения есть для новостроек, где такие работы могут выполняться в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию.