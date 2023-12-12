Автолюбителям объяснили, в каких случаях зимой необходим прогрев машины
Эксперт Баканов: Современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой
Прогрев двигателя для современных автомобилей необязателен, это пережиток времён карбюраторных машин. Сейчас электроника способна сама всё скорректировать, рассказал РИАМО автоэксперт Пётр Баканов.
"Карбюратор, по сути, "повар", который смешивает частичку бензина с воздухом, — и в дальнейшем это засасывается в цилиндр. Он делает свою работу механическим путём, всё это достаточно просто, примитивно, имеет свои минусы", — сообщил он.
По словам специалиста, блок управления основывается на показаниях датчиков и сам всё понимает. Автомобиль же лучше прогревается во время езды, но первые два-пять километров нужно двигаться не спеша, "как бы разминаясь".
Если же ночью был снегопад и стёкла обледенели, то имеет смысл включить обогрев, чтобы не царапать их скребком. Кроме того, Баканов отметил специфику Крайнего Севера, где жители вынуждены запускать прогрев каждые полтора-два часа, чтобы масло не смёрзлось и машина завелась.
А ранее автоэксперт рассказал о самой распространённой зимней проблеме — запуске двигателя. Решить её можно, в частности, с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора.
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