Скандал с украинской символикой на грамотах в детсаду Хабаровска закончился увольнениями
Мэр Хабаровска: Выдавшие детсадовцам грамоты с символикой Украины уволились
Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре в Хабаровске, которые накануне после соревнований наградили маленьких воспитанников грамотами с украинским гербом, написали заявления об увольнении. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.
"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", — написал он в своём телеграм-канале.
Градоначальник объяснил, что инструктор по физкультуре нашла образцы грамот в Сети. Она распечатала их на принтере, а заведующая поставила печати учреждения, не глядя на то, что на них изображено. Мэр также добавил, что в настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств. При этом он подчеркнул, что дети невольно стали объектами информационного давления.
"Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска", — заявил Кравчук.
Как уже рассказывал Лайф, "необычные" грамоты детсадовцы получили за участие в товарищеской встрече в соревнованиях по пионерболу среди команд дошкольного возраста. При этом на них стоит печать и администрации города Хабаровска. При этом на сайте дошкольного учреждения и на портале администрации информации о награждении не было.
t.me / Мировая 3.0