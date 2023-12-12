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12 декабря, 05:54
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Скандал с украинской символикой на грамотах в детсаду Хабаровска закончился увольнениями

Мэр Хабаровска: Выдавшие детсадовцам грамоты с символикой Украины уволились

Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре в Хабаровске, которые накануне после соревнований наградили маленьких воспитанников грамотами с украинским гербом, написали заявления об увольнении. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.

"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", — написал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник объяснил, что инструктор по физкультуре нашла образцы грамот в Сети. Она распечатала их на принтере, а заведующая поставила печати учреждения, не глядя на то, что на них изображено. Мэр также добавил, что в настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств. При этом он подчеркнул, что дети невольно стали объектами информационного давления.

"Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска", — заявил Кравчук.

Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Чите

Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Чите

Как уже рассказывал Лайф, "необычные" грамоты детсадовцы получили за участие в товарищеской встрече в соревнованиях по пионерболу среди команд дошкольного возраста. При этом на них стоит печать и администрации города Хабаровска. При этом на сайте дошкольного учреждения и на портале администрации информации о награждении не было.

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t.me / Мировая 3.0

Николь Вербер
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