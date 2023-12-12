Огромный мишка навёл суеты на лыжной трассе в Калифорнии, чуть не сбив с ног отдыхающих

Огромный чёрный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Об этом в TikTok сообщил пользователь Тао Фэн.

По информации мужчины, медведь выбежал на трассу в воскресенье, 10 декабря. Животное резко появилось из леса, в результате чего едва не сбило лыжника с ног. Столкновения удалось избежать, тогда как медведь скрылся на другой стороне трассы, где его ждали медведица с медвежонком.