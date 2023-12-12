Огромный мишка навёл суеты на лыжной трассе в Калифорнии, чуть не сбив с ног отдыхающих
Огромный медведь чуть не сбил лыжника, перебегая трассу в Калифорнии
Огромный чёрный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Об этом в TikTok сообщил пользователь Тао Фэн.
Медведь, выбежавший на лыжную трассу в Калифорнии. Видео © TikTok / tao7570
По информации мужчины, медведь выбежал на трассу в воскресенье, 10 декабря. Животное резко появилось из леса, в результате чего едва не сбило лыжника с ног. Столкновения удалось избежать, тогда как медведь скрылся на другой стороне трассы, где его ждали медведица с медвежонком.
Ранее Лайф писал, что на Красной Поляне в Сочи домашний кот дал отпор дикому медведю, который искал пропитание во дворе дома. Столкновение зверей попало на камеру видеонаблюдения.
TikTok / tao7570