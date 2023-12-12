В Ингушетии исчезли сотни литров пива, которое изъяли полицейские в магазине 12 декабря, 07:29 Обложка © Shutterstock

В Ингушетии полиция обнаружила незаконную продажу пива в одном из магазинов и изъяла продукцию, после чего её часть бесследно исчезла. Об этом сообщило региональное УМВД РФ и пообещало наказать сотрудников, если их вина будет доказана.

"4 октября оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия был выявлен факт незаконной реализации пива в продуктовом магазине, расположенном возле автодороги Сунжа – Серноводск", — уточнили в ведомстве.

Всего было изъято свыше семи тысяч литров пива. Сначала товар был оставлен на хранение в самом магазине на период следствия. По словам правоохранителей, владельцы опечатали не все двери в помещении, что якобы и стало причиной исчезновения части продукции.

Недостачу установили, когда бутылки были доставлены на склад одним из замначальника отдела "Сунженский" в нарушение требований. Исчезло несколько сотен литров напитка. Сейчас устанавливается, когда и почему пропал незаконный товар.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские во время рейда обнаружили сотни литров контрафактного алкоголя в магазинах, десятки нелегальных мигрантов, а также патроны в пункте приёма металлолома.

Авторы Татьяна Миссуми