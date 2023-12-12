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Задержанный в США "нулевой пассажир" из России оказался видным экономистом

Прилетевший в США без паспорта россиянин защитил диссертацию и был бизнесменом

12 декабря, 08:37
<p>Прилетевший в США без паспорта россиянин защитил диссертацию и был бизнесменом. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN</p>

Прилетевший в США без паспорта россиянин защитил диссертацию и был бизнесменом. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Россиянин Сергей Очигава, задержанный в аэропорту Лос-Анджелеса без документов и билета на самолёт, имел бизнес в РФ, а также защитил диссертацию по экономической специальности. Об этом пишет РИА "Новости".

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) есть запись, что Сергей Владимирович Очигава является учредителем ООО "Возрождение М" в Калужской области. Компания создана в 2021 году и закрыта в апреле 2022 года.

Также россиянин защитил кандидатскую диссертацию в РЭУ имени Плеханова в 2003 году по теме "Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий".

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Ранее сообщалось, что 4 ноября пограничники аэропорта Лос-Анджелеса задержали россиянина Сергея Очигаву, который прилетел в США из Копенгагена без документов. Мужчина не значился в списках пассажиров и не смог объяснить, как попал на борт. Он представился российским экономистом и заявил, что не осознаёт происходящее вокруг, а также мало что помнит.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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