Нулевой пассажир: Потерявший память россиянин без документов ввёл ФБР в замешательство

Пограничники аэропорта Лос-Анджелеса задержали россиянина Сергея Очигаву, который прилетел в США без документов. Мужчина не значился ни в каких списках пассажиров, а также не смог объяснить, как он попал на борт. Расследованием инцидента занимается ФБР.

В опубликованных документах сказано, что потерявшего память путешественника задержали ещё 4 ноября. Мужчина прилетел в столицу Калифорнии из Копенгагена. Он представился российским экономистом и заявил, что не осознаёт происходящее вокруг.

"Сотрудники пограничной службы обнаружили, что Очигава не значился пассажиром в списке пассажиров рейса SK 931 или любого другого прибывающего международного рейса. Очигава не смог предъявить паспорт или визу для въезда в Соединённые Штаты", — сказано в показаниях спецагента ФБР.

Расследование показало, что пассажиры и сотрудники авиарейса действительно видели россиянина на борту самолёта. Он пересаживался с места на место и заводил разговоры с незнакомцами. Кроме того, Очигава просил у бортпроводниц по две порции в каждый сеанс приёма пищи.

"Очигава заявил, что у него, возможно, был билет на самолёт, чтобы прилететь в Соединённые Штаты, но он не был уверен. Очигава не помнил, как он сел в самолёт в Копенгагене. Очигава также не стал объяснять, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. Когда его спросили, как он прошёл проверку в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошёл проверку без билета", — гласит документ.