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12 декабря, 09:19

Ерохин назвал слухами его возможный уход из ФК "Зенит"

<p>Обложка © Валентина Певцова / ТАСС</p>

Обложка © Валентина Певцова / ТАСС

Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал журналистам информацию из СМИ о том, что клуб попытается расстаться с ним в ближайшее трансферное окно. Футболист назвал сообщения слухами.

"Ничего не могу сказать. До меня такие слухи не доходили", — приводит слова Ерохина "Спорт день за днём".

Издание отмечает, что контракт футболиста с клубом завершится до лета следующего года. За "Зенит" Ерохин успел сыграть в 212 матчах. За это время ему удалось забить 36 голов, а также реализовать 17 результативных передач.

Отметим, что петербургский клуб выиграл первый из трёх последних матчей, до этого он проиграл "Локомотиву" и "Динамо". "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 36 очками.

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Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Пари НН" в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 1:0. Гол в ворота соперника забил колумбийский форвард Матео Кассьерра, ему удалось это сделать на 15-й минуте.

Ян Поланин
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