Ерохин назвал слухами его возможный уход из ФК "Зенит"

Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал журналистам информацию из СМИ о том, что клуб попытается расстаться с ним в ближайшее трансферное окно. Футболист назвал сообщения слухами.

"Ничего не могу сказать. До меня такие слухи не доходили", — приводит слова Ерохина "Спорт день за днём".

Издание отмечает, что контракт футболиста с клубом завершится до лета следующего года. За "Зенит" Ерохин успел сыграть в 212 матчах. За это время ему удалось забить 36 голов, а также реализовать 17 результативных передач.

Отметим, что петербургский клуб выиграл первый из трёх последних матчей, до этого он проиграл "Локомотиву" и "Динамо". "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 36 очками.