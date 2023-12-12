Песков заявил о невозможности помочь палестинцам, "пока грохочут пушки" Израиля 12 декабря, 09:49 Последствия израильских авиаударов в городе Газа. Обложка © Getty Images / Belal Khaled

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирному населению сектора Газа невозможно оказать гуманитарную помощь, пока Израиль продолжает обстреливать территорию.

"Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира", — уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нужны серьёзные усилия для того, чтобы помочь мирным палестинцам, оказавшимися жертвами эскалации. "Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что американский Госдеп одобрил возможную продажу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) танковых снарядов и оборудования на 106,5 миллиона долларов. При этом Иерусалим запросил порядка 14 тысяч боеприпасов калибра 120 миллиметров.

Авторы Татьяна Миссуми