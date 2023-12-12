Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского

Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

МВФ просчитал три сценария для Украины на 2024–2025 годы

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

ГИБДД Москвы: Во флагманских МФЦ возобновлена выдача прав и регистрация авто

Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

В Москве госпитализировали жену первого президента России Бориса Ельцина

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Песков заявил о невозможности помочь палестинцам, "пока грохочут пушки" Израиля

12 декабря, 09:49
<p>Последствия израильских авиаударов в городе Газа. Обложка © Getty Images / Belal Khaled</p>

Последствия израильских авиаударов в городе Газа. Обложка © Getty Images / Belal Khaled

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирному населению сектора Газа невозможно оказать гуманитарную помощь, пока Израиль продолжает обстреливать территорию.

"Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира", уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нужны серьёзные усилия для того, чтобы помочь мирным палестинцам, оказавшимися жертвами эскалации.

"Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", резюмировал Песков.

В США раскрыли, когда закончится операция Израиля в секторе Газа

В США раскрыли, когда закончится операция Израиля в секторе Газа

Ранее сообщалось, что американский Госдеп одобрил возможную продажу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) танковых снарядов и оборудования на 106,5 миллиона долларов. При этом Иерусалим запросил порядка 14 тысяч боеприпасов калибра 120 миллиметров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!