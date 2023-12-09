В США одобрили возможную продажу танковых снарядов Израилю

Как сообщал Лайф, ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Америка, оставшись в одиночестве, тем не менее наложила вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. Тогда за документ проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только Соединённые Штаты.