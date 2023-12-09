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9 декабря, 16:06

В США одобрили возможную продажу танковых снарядов Израилю

Госдеп США одобрил возможную продажу танковых снарядов ЦАХАЛ на $106,5 млн

Американский Госдеп одобрил возможную продажу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) танковых снарядов и оборудования на 106,5 миллиона долларов. По данным агентства оборонного сотрудничества Пентагона, Иерусалим запросил порядка 14 тысяч боеприпасов калибра 120 миллиметров.

"Госсекретарь одобрил возможную продажу израильскому кабмину 120-миллиметровых снарядов M830A1 и оборудования на оценочную сумму в 106,5 миллиона долларов", — отметили в Пентагоне.

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

Как сообщал Лайф, ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Америка, оставшись в одиночестве, тем не менее наложила вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. Тогда за документ проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только Соединённые Штаты.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu

Никита Осипов
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