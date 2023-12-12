Визит в загробный мир: Россиянин перенёс клиническую смерть во время полёта на вертолёте

В Башкирии пациента, у которого наступила клиническая смерть, удалось реанимировать прямо в вертолёте санитарной авиации. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в личном телеграм-канале.

70-летний мужчина из Татышлинского района обратился к медикам с жалобами на слабость. Специалисты сделали ему ЭКГ. Пульс во время процедуры упал до 40 ударов в минуту. Врачи поставили диагноз: полная предсердно-желудочковая блокада. Такое состояние требует экстренной доставки в реанимационное отделение. В районной больнице пациента оформили в стационар, чтобы стабилизировать мужчину и после этого доставить его в Республиканский кардиологический центр. А через пару дней в район на вертолёте санитарной авиации отправились аритмолог кардиоцентра Артём Иванов и реаниматолог РКБ имени Куватова Александр Соловейчик.

"Они были уверены, что пациент не перенесёт перелёт до Уфы, и приняли решение доставить его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр. Во время медицинской эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачам пришлось проводить реанимацию в течение десяти минут и интубацию трахеи прямо в воздухе", — написал Рахматуллин.

Реанимированного мужчину доставили в Нефтекамск, где ему поставили временный электрокардиостимулятор. После того как его состояние было стабилизировано, пациента перевели в кардиоцентр, где аппарат заменили устройством, которое будет стимулировать сердце на постоянной основе. Сейчас у мужчины правильный сердечный ритм, он уже был выписан и отправлен домой, отметил руководитель Минздрава Башкирии.