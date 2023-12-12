Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с пятитысячными купюрами

В Банке России рассказали о новой схеме обмана, которой в последнее время активно пользуются мошенники. Связана она с пятитысячными купюрами.

"Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России", — рассказали в регуляторе.

Приложение с таким названием действительно существует и действительно принадлежит Центробанку. Вот только мошенники дают ссылку вовсе не на него, а на фальшивую программу, копирующую весь визуал. После её установки злоумышленники получают удалённый доступ к устройству и, соответственно, ко всем банковским приложениям и счетам внутри них.

В Центробанке напомнили, что через официальное приложение можно лишь изучить информацию об основных защитных признаках банкнот, но никак не определить подлинность конкретной.

Есть и другая схема, также связанная с банкнотами номиналом 5000 рублей. Речь идёт о мошенниках, которые прикидываются социальными работниками и разводят пенсионеров под предлогом необходимости обменять старые купюры на новые, подсовывая на деле фальшивку. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами такого обмана.

В связи с этим в Банке России напомнили, что никакой необходимости менять старые банкноты на новые нет, ведь они все находятся в обороте. В регуляторе призвали игнорировать подобные предложения, а также не скачивать никакие приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а с любыми вопросами в первую очередь обращаться в свой банк.