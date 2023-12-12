"Она вдруг пропала": Подруга рассказала, что Наина Ельцина болеет уже не одну неделю Подруга заявила, что Наина Ельцина чувствует себя плохо как минимум две недели 12 декабря, 10:21 Наина Ельцина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Жена первого президента России Бориса Ельцина давно начала чувствовать недомогание, а когда состояние ухудшилось, пришлось обратиться к врачам. Об этом Ura.ru рассказала подруга Наины Ельциной и её однокурсница по Уральскому политехническому институту Валентина Шмакова.

"В последнее время Наина болела. Мы же с ней постоянно созваниваемся, а тут она пропала, я её потеряла. Написала дочери, Татьяна мне ответила: "Мама болеет, но сейчас получше". Это было недели две назад", — поделилась она.

Напомним, 91-летняя супруга первого российского президента Наина Ельцина попала в больницу в Москве. У неё резко ухудшилось состояние, после чего она сама обратилась к медикам.

Авторы Татьяна Миссуми