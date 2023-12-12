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12 декабря, 06:27

В Москве госпитализировали жену первого президента России Бориса Ельцина

Mash: Наину Ельцину госпитализировали в Москве из-за плохого самочувствия

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Супруга первого российского президента Наина Ельцина попала в больницу в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у 91-летней Наины Иосифовны резко ухудшилось состояние. Она обратилась к врачам, и те после консультации приняли решение о госпитализации. В настоящее время вдова Ельцина находится под присмотром медиков.

Пригожин подтвердил сообщения о госпитализации и рассказал о своём состоянии

Пригожин подтвердил сообщения о госпитализации и рассказал о своём состоянии

Ранее Лайф рассказывал о госпитализации российской пианистки и композитора Александры Пахмутовой. Она попала в больницу на прошлой неделе после того, как обратилась в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. В итоге врачи поставили ей предварительный диагноз: сердечный приступ — и вызвали скорую. А вчера стало известно, что у артистки обнаружили коронавирус. При этом её директор эту информацию опроверг.

Николь Вербер
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