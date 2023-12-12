В Москве госпитализировали жену первого президента России Бориса Ельцина

По данным телеграм-канала, у 91-летней Наины Иосифовны резко ухудшилось состояние. Она обратилась к врачам, и те после консультации приняли решение о госпитализации. В настоящее время вдова Ельцина находится под присмотром медиков.

Ранее Лайф рассказывал о госпитализации российской пианистки и композитора Александры Пахмутовой. Она попала в больницу на прошлой неделе после того, как обратилась в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. В итоге врачи поставили ей предварительный диагноз: сердечный приступ — и вызвали скорую. А вчера стало известно, что у артистки обнаружили коронавирус. При этом её директор эту информацию опроверг.