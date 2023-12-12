Зеленский обнародовал численность Сухопутных войск Украины
Зеленский: В Сухопутных войсках Украины служит почти 600 тысяч человек
В украинской армии, в сухопутных подразделениях, служит около 600 тысяч военных, заявил Владимир Зеленский. Таким образом, за год численность этого рода войск выросла более чем в два раза — к январю 2022 года она составляла около 250 тысяч человек.
"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений", — заявил Зеленский в своём телеграм-канале, поздравляя военных с Днём Сухопутных войск.
Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Кроме того, он призвал расширить список лиц, подпадающих под призыв.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo