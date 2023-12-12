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12 декабря, 10:43

Зеленский обнародовал численность Сухопутных войск Украины

Зеленский: В Сухопутных войсках Украины служит почти 600 тысяч человек

В украинской армии, в сухопутных подразделениях, служит около 600 тысяч военных, заявил Владимир Зеленский. Таким образом, за год численность этого рода войск выросла более чем в два раза — к январю 2022 года она составляла около 250 тысяч человек.

"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений", — заявил Зеленский в своём телеграм-канале, поздравляя военных с Днём Сухопутных войск.

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Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Кроме того, он призвал расширить список лиц, подпадающих под призыв.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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