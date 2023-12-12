МЧС оповестило жителей Татарстана о морозах до минус 300 градусов
В МЧС Татарстана предупредили о похолодании до -300 градусов из-за сбоя в системе
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В Татарстане жителям пришло оповещение о надвигающихся морозах до минус 300 градусов. Но, как оказалось, природная стихия тут ни при чём, уведомления пришли из-за ошибки. Жители республики сразу же поделились такими шокирующими сообщениями в социальных сетях.
В МЧС Татарстана рассказали, что оповещения признаны ошибочными. Там добавили, что сообщения были отправлены из-за технического сбоя программы одного из операторов сотовой связи.
"В настоящее время всем абонентам доведены корректные сообщения", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье впервые за текущий осенне-зимний период зафиксировали 20-градусные морозы. Речь идёт о Клине, где столбики термометров показали 21,8 градуса ниже нуля.