МЧС оповестило жителей Татарстана о морозах до минус 300 градусов

В Татарстане жителям пришло оповещение о надвигающихся морозах до минус 300 градусов. Но, как оказалось, природная стихия тут ни при чём, уведомления пришли из-за ошибки. Жители республики сразу же поделились такими шокирующими сообщениями в социальных сетях.

В МЧС Татарстана рассказали, что оповещения признаны ошибочными. Там добавили, что сообщения были отправлены из-за технического сбоя программы одного из операторов сотовой связи.

"В настоящее время всем абонентам доведены корректные сообщения", — отметили в ведомстве.