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12 декабря, 11:02

Таскал вагоны и играл Деда Мороза: Зюганов поделился с Лайфом экстремальными новогодними историями

Зюганов рассказал, как раздавал гостинцы на Новый год в роли Деда Мороза

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает, что Новый год нужно проводить в кругу семьи, хотя в его жизни были случаи, когда он в канун праздника помогал выталкивать застрявший на Транссибирской магистрали железнодорожный состав в 40-градусный мороз, а ещё ему не раз доводилось брать на себя обязанности Деда Мороза. Об этом политик рассказал в беседе с Лайфом.

Геннадий Зюганов о своём отношении к Новому году. Видео © LIFE

"Новый год — семейный праздник, я [отмечу его в кругу семьи] с удовольствием. Однажды со своим приятелем встречал на Урале. Минус 40 было, застряли все вагоны, я помогал расталкивать на Транссибири. Да, был в моей истории такой случай. А так, всё-таки для большинства людей это домашний праздник. Кстати, один из лучших праздников. Неслучайно уже все ёлки поставили. Всё-таки всегда надежда появляется. Я люблю очень этот праздник. Были годы, когда я играл роль Деда Мороза, это была любимая игра — всем гостинцы раздаёшь, ни одного плохого слова!" рассказал Лайфу лидер КПРФ.

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Ранее Геннадий Зюганов ответил на вопрос Лайфа о готовности снова баллотироваться в президенты. Он подчеркнул, что к запланированным на март следующего года выборам относится серьёзно, но пояснил, что политсила ещё не выбрала своего кандидата.

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LIFE

Александр Юнашев
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