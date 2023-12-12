Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает, что Новый год нужно проводить в кругу семьи, хотя в его жизни были случаи, когда он в канун праздника помогал выталкивать застрявший на Транссибирской магистрали железнодорожный состав в 40-градусный мороз, а ещё ему не раз доводилось брать на себя обязанности Деда Мороза. Об этом политик рассказал в беседе с Лайфом.

Геннадий Зюганов о своём отношении к Новому году. Видео © LIFE

"Новый год — семейный праздник, я [отмечу его в кругу семьи] с удовольствием. Однажды со своим приятелем встречал на Урале. Минус 40 было, застряли все вагоны, я помогал расталкивать на Транссибири. Да, был в моей истории такой случай. А так, всё-таки для большинства людей это домашний праздник. Кстати, один из лучших праздников. Неслучайно уже все ёлки поставили. Всё-таки всегда надежда появляется. Я люблю очень этот праздник. Были годы, когда я играл роль Деда Мороза, это была любимая игра — всем гостинцы раздаёшь, ни одного плохого слова!" — рассказал Лайфу лидер КПРФ.