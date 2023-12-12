С видео и чат-ботом: News Media в коллаборации с Артемием Лебедевым запустили народный сайт Конституции РФ

Холдинг News Media вместе с дизайн-студией Артемия Лебедева обновили сайт Конституции РФ. В декабре прошлого года студия Лебедева запустила портал, а позже было решено расширять проект, чтобы каждый гражданин мог узнать о правах и законах. Обновлённый многоуровневый сайт с видео и чат-ботом был запущен 12 декабря, в День Конституции РФ.

"Изначально проект ребрендинга сайта Конституции родился в студии Артемия Лебедева. После этого они пришли к нам с предложением о партнёрстве. У Артемия был стратегический взгляд на то, как должно это быть, а у нас — практическое понимание, как это можно и нужно делать. Так и родилась коллаборация", — рассказал Максим Иксанов, генеральный директор медиахолдинга News Media.

Он отметил, что для ребрендинга были привлечены самые известные юристы и эксперты в области права. Они записали лекции для сайта. А для малышей появилась анимация. По словам гендиректора News Media, в рамках обновления планируется рассказать о каждой статье для разной целевой аудитории — от самых маленьких до старшеклассников.

Дизайнер Артемий Лебедев отметил, что теперь сайт можно назвать поистине народным. После обновления на него хочется заходить, читать, слушать, смотреть. По словам разработчика, это ещё не конечный вариант — будут ещё нововведения.

Что такое Конституция и почему она имеет высшую юридическую силу в нашей стране. Видео © VK / Обновлённый сайт Конституции РФ

"Раньше меня дико бесил сайт нашей Конституции. Он был, если использовать парламентский термин, неудобен. Мы решили его перелопатить и привести в божеский вид. Теперь совсем другое дело: на сайте понятная навигация, аудиоверсии статей, адаптация для слабовидящих и законы в формате PDF. В этом году ещё видосики прикольные появятся и поисковый бот", — рассказал Лебедев.

При помощи News Media был создан чат-бот для удобного поиска нужной информации по ключевым словам, также холдинг помог реализовать три видеопроекта для школьников, в которых рассказывают о законах РФ на простом языке.

Благодаря анимационным роликам, в которых рассказывают о Конституции, дети младшего школьного возраста смогут усвоить информацию. А для подростков подготовили ролики с популярными блогерами — Ксюшей Карповой, Сергеем Штепсом, Романом Гриценко, Аней Авейлу и др., в которых они рассказывают о правах и свободах.

А лекции от политиков, юристов, общественных деятелей помогут больше узнать об истории Конституции и раскроют смысл её основных статей и положений. Среди экспертов — доктор юридических наук Михаил Краснов, журналист и политолог Антон Хащенко, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, адвокат Александр Добровинский и др.