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12 декабря, 11:44

Путин включил в состав Госсовета руководителей новых регионов России

Руководители новых регионов России вошли в обновлённый состав Госсовета. Это следует из указа главы государства, который обнародован на официальном портале правовой информации.

Так, по указанию Путина в состав были включены глава Херсонской области Владимир Сальдо, руководитель Запорожской области Евгений Балицкий, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник, управляющие Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Кроме того, согласно указу, в состав Госсовета были включены также мэр Красноярска Владислав Логинов и его мурманский коллега Юрий Сердечкин.

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Кстати, итоговое заседание Госсовета Владимир Путин проведёт в конце декабря. Лайф рассказывал о том, какая тема будет обозначена на заседании.

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ТАСС / Метцель Михаил

Максим Плетнёв
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