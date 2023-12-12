Путин включил в состав Госсовета руководителей новых регионов России
Руководители новых регионов России вошли в обновлённый состав Госсовета. Это следует из указа главы государства, который обнародован на официальном портале правовой информации.
Так, по указанию Путина в состав были включены глава Херсонской области Владимир Сальдо, руководитель Запорожской области Евгений Балицкий, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник, управляющие Донецкой и Луганской Народными Республиками.
Кроме того, согласно указу, в состав Госсовета были включены также мэр Красноярска Владислав Логинов и его мурманский коллега Юрий Сердечкин.
Кстати, итоговое заседание Госсовета Владимир Путин проведёт в конце декабря. Лайф рассказывал о том, какая тема будет обозначена на заседании.
ТАСС / Метцель Михаил