Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Закон даёт определения правовым, экономическим и организационным основам политики государства в вопросах занятости россиян. Документ устанавливает или корректирует ряд понятий, среди которых "занятость" и "самозанятость". Кроме того, уточняется статус тех граждан, которых можно считать занятыми или безработными. Теперь таковыми будут признаваться люди, ищущие работу, зарегистрированные службами занятости и готовые приступить к ней. Решение о признании человека безработным будут принимать ведомства региона, в котором он зарегистрирован. В случае если гражданину не смогут предоставить подходящую работу за десять дней с момента регистрации, он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.