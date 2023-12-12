Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию базового закона "О занятости населения в РФ". Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Закон даёт определения правовым, экономическим и организационным основам политики государства в вопросах занятости россиян. Документ устанавливает или корректирует ряд понятий, среди которых "занятость" и "самозанятость". Кроме того, уточняется статус тех граждан, которых можно считать занятыми или безработными. Теперь таковыми будут признаваться люди, ищущие работу, зарегистрированные службами занятости и готовые приступить к ней. Решение о признании человека безработным будут принимать ведомства региона, в котором он зарегистрирован. В случае если гражданину не смогут предоставить подходящую работу за десять дней с момента регистрации, он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.
Отдельный акцент сделан на профилактику безработицы. Особая поддержка будет оказана гражданам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.
Также расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа. При подборе будет учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдалённость от места проживания, жизненная ситуация, а также ограничения по здоровью. Документом предусмотрена ежегодная индексация пособия по безработице.
Напомним, новая редакция закона "О занятости" была внесена в Госдуму "Единой Россией" в январе этого года. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, она заменит действующий документ, который за 30 лет серьёзно устарел и уже не отражает современных реалий. В этой редакции предусмотрены новые меры по поддержке занятости молодёжи и по борьбе с нелегальным трудоустройством. 5 декабря комитет Совфеда поддержал улучшенный базовый закон "О занятости населения в России".
Kremlin.ru