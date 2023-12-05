Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон "О занятости населения в России"

Напомним, новая редакция закона "О занятости" была внесена в Госдуму "Единой Россией" в январе этого года. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, она заменит действующий документ, который за 30 лет серьёзно устарел и уже не отражает современных реалий. Планируется, что понятия "самозанятость" и "платформенная занятость" закрепятся законодательно, а также появятся новые меры по поддержке занятости молодёжи и по борьбе с нелегальным трудоустройством.