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5 декабря, 11:35

Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон "О занятости населения в России"

Комитет Совфеда по социальной политике в ходе заседания поддержал законопроект "О занятости населения в РФ" и рекомендовал одобрить его членам верхней палаты парламента.

Планируется, что Совет Федерации рассмотрит его на пленарном заседании в четверг, 7 декабря.

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Напомним, новая редакция закона "О занятости" была внесена в Госдуму "Единой Россией" в январе этого года. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, она заменит действующий документ, который за 30 лет серьёзно устарел и уже не отражает современных реалий. Планируется, что понятия "самозанятость" и "платформенная занятость" закрепятся законодательно, а также появятся новые меры по поддержке занятости молодёжи и по борьбе с нелегальным трудоустройством.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
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