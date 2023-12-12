Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повысит возраст детей с трёх до четырёх лет, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

В законе отмечено, что женщина может выйти по УДО, отбыв не менее одной четверти срока наказания за преступление небольшой тяжести. Также условием является нахождение ребёнка в детском доме исправительного учреждения. Таким заключённым будет дано право на замену оставшейся части наказания на более мягкое.