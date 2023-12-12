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12 декабря, 10:04

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повысит возраст детей с трёх до четырёх лет, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

В законе отмечено, что женщина может выйти по УДО, отбыв не менее одной четверти срока наказания за преступление небольшой тяжести. Также условием является нахождение ребёнка в детском доме исправительного учреждения. Таким заключённым будет дано право на замену оставшейся части наказания на более мягкое.

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А ранее член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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