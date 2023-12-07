Женщин-заключённых в России задумали переодеть в менее депрессивную тюремную робу

В России хотят изменить тюремные робы, которые носят заключённые женских колоний, чтобы те выглядели не так депрессивно. Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, его цитирует ТАСС.

"Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета и так далее. Потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные тона", — заявил Чуйченко, не пояснив, впрочем, как именно предлагается поменять женскую тюремную одежду.

В открытый диалог с министром вступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала шить робы из натуральной ткани и позволять женщинам оставаться женщинами даже в тюрьмах.