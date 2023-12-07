Женщин-заключённых в России задумали переодеть в менее депрессивную тюремную робу
Чуйченко: Минюст и ФСИН обсуждают изменение тюремной робы для женщин-заключённых
Женщины-заключённые. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
В России хотят изменить тюремные робы, которые носят заключённые женских колоний, чтобы те выглядели не так депрессивно. Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, его цитирует ТАСС.
"Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета и так далее. Потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные тона", — заявил Чуйченко, не пояснив, впрочем, как именно предлагается поменять женскую тюремную одежду.
В открытый диалог с министром вступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала шить робы из натуральной ткани и позволять женщинам оставаться женщинами даже в тюрьмах.
"Ну что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Всё-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами. Иначе потом выходят и ведут себя совершенно по-другому", — поддержала она инициативу об изменениях тюремной формы.
Ранее член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.