Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 17:18

Женщин-заключённых в России задумали переодеть в менее депрессивную тюремную робу

Чуйченко: Минюст и ФСИН обсуждают изменение тюремной робы для женщин-заключённых

<p>Женщины-заключённые. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Женщины-заключённые. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В России хотят изменить тюремные робы, которые носят заключённые женских колоний, чтобы те выглядели не так депрессивно. Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, его цитирует ТАСС.

"Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета и так далее. Потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные тона", заявил Чуйченко, не пояснив, впрочем, как именно предлагается поменять женскую тюремную одежду.

В открытый диалог с министром вступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала шить робы из натуральной ткани и позволять женщинам оставаться женщинами даже в тюрьмах.

"Ну что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Всё-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами. Иначе потом выходят и ведут себя совершенно по-другому", поддержала она инициативу об изменениях тюремной формы.

Матвиенко вызвалась ускорить "женскую амнистию"

Матвиенко вызвалась ускорить "женскую амнистию"

Ранее член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • константинчуйченко
  • ФСИН России
  • Валентина Матвиенко
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров