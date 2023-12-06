Матвиенко вызвалась ускорить "женскую амнистию"

Совет Федерации готов работать совместно с Минюстом РФ и Госдумой для оперативной подготовки изменений, требующихся для амнистии некоторых категорий женщин. С таким заявлением в рамках открытого диалога с главой Министерства юстиции Константином Чуйченко выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться вместе с Государственной думой и Министерством юстиции, [чтобы] как можно быстрее подготовить необходимые изменения", — сообщила она.