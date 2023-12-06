Крашенинников рассказал Лайфу, что такое амнистия и кто может под неё попасть
Крашенинников: На решение об амнистии будут влиять возраст и наличие детей
Амнистия, которую озвучили на совещании президента Владимира Путина с членами Совета при Президенте РФ по правам человека, будет действовать в отношении людей, совершивших преступления средней и лёгкой тяжести, заявил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с Лайфом.
Крашенинников рассказал подробности нового закона об амнистии. Видео © LIFE
"Амнистию часто путают с помилованием. Амнистия — общий акт, поэтому тут не будет конкретных фамилий. Чтобы подготовить всё, нам надо понимать, сколько сидит, нам нужно брать статистику Верховного суда и ФСИН", — рассказал политик.
Он отметил, что Госдума полностью поддерживает Путина в этом вопросе. По мнению политика, решение об амнистии является гуманным и юридически обоснованным. Крашенинников подчеркнул, что основными факторами для амнистии будут считаться возраст и наличие детей.
Ранее Лайф рассказывал, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.
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