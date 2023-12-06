Крашенинников рассказал Лайфу, что такое амнистия и кто может под неё попасть

Амнистия, которую озвучили на совещании президента Владимира Путина с членами Совета при Президенте РФ по правам человека, будет действовать в отношении людей, совершивших преступления средней и лёгкой тяжести, заявил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с Лайфом.

Крашенинников рассказал подробности нового закона об амнистии. Видео © LIFE

"Амнистию часто путают с помилованием. Амнистия — общий акт, поэтому тут не будет конкретных фамилий. Чтобы подготовить всё, нам надо понимать, сколько сидит, нам нужно брать статистику Верховного суда и ФСИН", — рассказал политик.