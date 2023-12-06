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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 13:27

Крашенинников рассказал Лайфу, что такое амнистия и кто может под неё попасть

Крашенинников: На решение об амнистии будут влиять возраст и наличие детей

Амнистия, которую озвучили на совещании президента Владимира Путина с членами Совета при Президенте РФ по правам человека, будет действовать в отношении людей, совершивших преступления средней и лёгкой тяжести, заявил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с Лайфом.

Крашенинников рассказал подробности нового закона об амнистии. Видео © LIFE

"Амнистию часто путают с помилованием. Амнистия — общий акт, поэтому тут не будет конкретных фамилий. Чтобы подготовить всё, нам надо понимать, сколько сидит, нам нужно брать статистику Верховного суда и ФСИН", — рассказал политик.

Он отметил, что Госдума полностью поддерживает Путина в этом вопросе. По мнению политика, решение об амнистии является гуманным и юридически обоснованным. Крашенинников подчеркнул, что основными факторами для амнистии будут считаться возраст и наличие детей.

Песков сообщил, что "женскую амнистию" уже не успеют провести до конца года
Песков сообщил, что "женскую амнистию" уже не успеют провести до конца года

Ранее Лайф рассказывал, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.

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Александра Мышляева
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