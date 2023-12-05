Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 09:20

Песков сообщил, что "женскую амнистию" уже не успеют провести до конца года

Амнистия, упомянутая на совещании Владимира Путина с членами Совета при Президенте по правам человека, не сможет быть проведена до конца года. Об этом сообщил журналистам во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Так быстро провести невозможно", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, возможно ли провести процедуру до конца 2023 года.

Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет

Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет

Лайф напоминает, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Законы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров