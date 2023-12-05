Песков сообщил, что "женскую амнистию" уже не успеют провести до конца года
Амнистия, упомянутая на совещании Владимира Путина с членами Совета при Президенте по правам человека, не сможет быть проведена до конца года. Об этом сообщил журналистам во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Так быстро провести невозможно", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, возможно ли провести процедуру до конца 2023 года.
Лайф напоминает, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев