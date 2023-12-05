Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет
Конкретики по вопросу амнистирования некоторых категорий женщин, который затрагивался на заседании Совета при президенте по правам человека, пока нет. Об этом сообщил журналистам во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока сложно найти ответы на вопрос, каких именно категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, может коснуться предложенная процедура амнистирования.
"Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным, поэтому сейчас, конечно, пока нет никакой конкретики. Это всё ещё только предстоит рассмотреть", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что накануне член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.
LIFE / Владимир Суворов