Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет

Конкретики по вопросу амнистирования некоторых категорий женщин, который затрагивался на заседании Совета при президенте по правам человека, пока нет. Об этом сообщил журналистам во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пока сложно найти ответы на вопрос, каких именно категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, может коснуться предложенная процедура амнистирования.