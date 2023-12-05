Вопрос об амнистии ряда отбывающих наказание женщин уже прорабатывается, сообщили в Госдуме
Крашенинников: ГД уже прорабатывает вопрос амнистии женщин, отбывающих наказание
В Госдуме уже начали прорабатывать вопрос об амнистии некоторых женщин, отбывающих наказание за решёткой. Об этом после вчерашнего выступления президента России Владимира Путина сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Внимательно слушали выступление президента [России Владимира Путина] и членов Совета [по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)]. Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, накануне вечером во время заседания СПЧ глава государства допустил возможность амнистии для ряда отбывающих наказание женщин, услышав историю журналистки Александры Баязитовой, которую отправили в колонию, несмотря на сахарный диабет, которым она страдает. Президент также призвал пересмотреть законодательство и правоприменительную практику, назвав подобные приговоры "спорными".
Напомним, журналистку и автора телеграм-канала "Адские бабки" Александру Баязитову отправили в СИЗО в начале августа, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем: у неё сахарный диабет, гипертония, глаукома. При этом на иждивении у неё находится мать, в общении с которой она в итоге была ограничена. Такую строгость следствие объясняло рисками того, что журналистка якобы может раскрыть подробности уголовного дела. Несмотря на десятки жалоб, суд раз за разом отказывал в переводе Баязитовой под домашний арест. В итоге прокуратура потребовала для Баязитовой 14 лет колонии, но суд приговорил её к пяти годам лишения свободы.
ТАСС / Фадеичев Сергей