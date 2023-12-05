Вопрос об амнистии ряда отбывающих наказание женщин уже прорабатывается, сообщили в Госдуме

В Госдуме уже начали прорабатывать вопрос об амнистии некоторых женщин, отбывающих наказание за решёткой. Об этом после вчерашнего выступления президента России Владимира Путина сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Внимательно слушали выступление президента [России Владимира Путина] и членов Совета [по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)]. Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", — сказал он в беседе с ТАСС.