Названа тема итогового Госсовета, который Путин традиционно проведёт в конце декабря

Президент Владимир Путин проведёт итоговое заседание Госсовета традиционно в конце декабря. Об этом журналистам в четверг сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. Он также обозначил тему совещания.

"Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать", — приводит слова Левитина РИА "Новости".