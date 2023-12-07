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7 декабря, 10:27

Названа тема итогового Госсовета, который Путин традиционно проведёт в конце декабря

Помощник президента Левитин: Путин проведёт итоговый Госсовет в конце декабря

Президент Владимир Путин проведёт итоговое заседание Госсовета традиционно в конце декабря. Об этом журналистам в четверг сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. Он также обозначил тему совещания.

"Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать", приводит слова Левитина РИА "Новости".

Госсовет формируется президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Его членами являются председатель Правительства РФ, спикер Совета Федерации и Госдумы, руководитель Администрации Президента, а также высшие должностные лица субъектов страны.

На прямую линию с Путиным прислали более 256 тысяч вопросов

На прямую линию с Путиным прислали более 256 тысяч вопросов

А ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, Путин лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ. А сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал 1 декабря.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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