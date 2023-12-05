На прямую линию с Путиным прислали более 256 тысяч вопросов
В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в адрес главы страны направили более 256 тысяч вопросов. Об этом сказано на сайте "Москва-Путину.ру", через который жители РФ направляют обращения руководителю государства.
Вопросы преимущественно касаются внешней политики России и обстановки внутри страны. Так, житель Петербурга задал вопрос о том, какое будущее ждёт Российскую Федерацию в мире, где множество государств будут ориентироваться на взаимные интересы в отсутствие полюсов силы, а также о том, кто будет брать на себя ответственность за решение конфликтов в таком миропорядке. А ещё петербуржец поинтересовался, когда будут восстановлены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Житель столицы спросил президента о выплатах военнослужащим, которые были госпитализированы. Из Ростовской области посетовали на закрытие детского стационара в Весёловском районе. А из деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана пожаловались на незаасфальтированную дорогу от трассы Благовещенск – Павловка.
Жительница Краснодарского края прислала видеовопрос и поинтересовалась, как глава государства ведёт себя с теми из своих подчинённых, которые не выполняют его распоряжений и указаний. Кроме того, она спросила, бывало ли такое, что Путин ловил кого-то на лжи, а ещё поинтересовалась о том, как он получает информацию из регионов, бывает ли она приукрашенной и что он об этом думает.
Из Подмосковья прислали вопрос о льготах на съём жилья. А молодая сноубордистка из Москвы попросила Путина о том, чтобы в столице установили батут, с помощью которого спортсмены могли бы оттачивать своё мастерство и впоследствии достойно представлять Россию на Олимпийских играх.
Напомним, президент РФ подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, Путин лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ. А сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал 1 декабря.
LIFE