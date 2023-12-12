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В Японии выбрали иероглиф 2023 года

В Японии назвали иероглиф года, которым стал символ "налоги"

12 декабря, 12:51
<p>В Японии иероглиф zei стал иероглифом года. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nippon_en/status/1734471837453824486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nippon</a></p>

В Японии иероглиф zei стал иероглифом года. Фото © Twitter / Nippon

В Японии объявили иероглиф года в ходе традиционной ежегодной церемонии, им стал знак zei, который обозначает "налоги". Выбор сделало Общество мастерства знания кандзи, а священнослужитель храма Киёмидзу-дэра Сэйхан Мори написал этот иероглиф во время мероприятия.

В Японии выбрали иероглиф года. Видео © Twitter / NHK

Кандзи — один из видов письма китайского происхождения, который по праву признаётся наиболее красивым в Японии. Иероглиф года выбирается японцами с 1995 года. Zei уже получал такой титул в 2014 году, когда японские власти увеличили потребительские налоги до 8%.

Сейчас налоговые ставки вновь растут на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Японии, что и стало причиной выбора в пользу zei. По устоявшемуся обычаю символ был написан монахом на листе размером 130 на 150 сантиметров специальной кистью и в особой технике.

Голосование за символ проводилось среди населения, в нём приняли участие 174 тысячи человек. За победителя проголосовало 4,04% респондентов. На втором месте по популярности — иероглиф со значением "жаркий" из-за климатических изменений, а на третьем — символ "война".

"От этого зависит выживание": В Японии признали крабовую зависимость от России

"От этого зависит выживание": В Японии признали крабовую зависимость от России

Напомним, в Японии иероглифом 2022 года стал символ "битва". Он указывал на то, что продолжалась борьба с ковидом, начались военные действия на Украине, а японской сборной пришлось побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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