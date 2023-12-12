В Японии выбрали иероглиф 2023 года В Японии назвали иероглиф года, которым стал символ "налоги" 12 декабря, 12:51 В Японии иероглиф zei стал иероглифом года. Фото © Twitter / Nippon

В Японии объявили иероглиф года в ходе традиционной ежегодной церемонии, им стал знак zei, который обозначает "налоги". Выбор сделало Общество мастерства знания кандзи, а священнослужитель храма Киёмидзу-дэра Сэйхан Мори написал этот иероглиф во время мероприятия.

В Японии выбрали иероглиф года. Видео © Twitter / NHK

Кандзи — один из видов письма китайского происхождения, который по праву признаётся наиболее красивым в Японии. Иероглиф года выбирается японцами с 1995 года. Zei уже получал такой титул в 2014 году, когда японские власти увеличили потребительские налоги до 8%.

Сейчас налоговые ставки вновь растут на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Японии, что и стало причиной выбора в пользу zei. По устоявшемуся обычаю символ был написан монахом на листе размером 130 на 150 сантиметров специальной кистью и в особой технике.

Голосование за символ проводилось среди населения, в нём приняли участие 174 тысячи человек. За победителя проголосовало 4,04% респондентов. На втором месте по популярности — иероглиф со значением "жаркий" из-за климатических изменений, а на третьем — символ "война".

Напомним, в Японии иероглифом 2022 года стал символ "битва". Он указывал на то, что продолжалась борьба с ковидом, начались военные действия на Украине, а японской сборной пришлось побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Авторы Татьяна Миссуми