Армия Украины почти истощена, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, на сегодняшний день наступательный потенциал ВСУ близок к минимуму. Он также отметил, что на данном этапе Западу выгодны переговоры, чтобы за этот перерыв успеть накачать Незалежную вооружением, но Российская армия не пойдёт на уступки.

"На Западе хотят взять перерыв [в украинском конфликте], заключить какие-то договорённости типа "Минска-1" и "Минска-2" для того, чтобы снова снабдить ВСУ, отмобилизовать и начать то, что было. Но с учётом того, что наша позиция в этом направлении не меняется, я думаю, что этого не будет. Задачи спецоперации должны быть выполнены", — заявил Дандыкин в беседе с "Лентой.ру".