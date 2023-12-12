Киевская верхушка предпочитает не реагировать и не предпринимать никаких действий, несмотря на бедственное положение украинской армии на фронте и колоссальные потери. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. <…> Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Вместе с тем военный обратил внимание, что, в то время как бойцы ВСУ кладут свои жизни на фронте, жители украинской столицы спокойно продолжают существовать и развлекаться. При этом и правительство не оказывает солдатам никакой помощи, выбирая вместо этого поддержку других вещей. Недавно, например, они запустили поезд в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.

"Это выводит их (ВСУ. — Прим. Лайфа) из себя. Власть дразнит тигра, который может жёстко ответить", — заключил Кривонос.