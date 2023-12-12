Украинский генерал сделал шокирующее заявление об отношении властей к ВСУ
Украинский генерал Кривонос: Киев игнорирует бедственное положение ВСУ на фронте
Киевская верхушка предпочитает не реагировать и не предпринимать никаких действий, несмотря на бедственное положение украинской армии на фронте и колоссальные потери. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. <…> Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".
Вместе с тем военный обратил внимание, что, в то время как бойцы ВСУ кладут свои жизни на фронте, жители украинской столицы спокойно продолжают существовать и развлекаться. При этом и правительство не оказывает солдатам никакой помощи, выбирая вместо этого поддержку других вещей. Недавно, например, они запустили поезд в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.
"Это выводит их (ВСУ. — Прим. Лайфа) из себя. Власть дразнит тигра, который может жёстко ответить", — заключил Кривонос.
Возможно, всё дело в провальном контрнаступлении ВСУ, которое уже наделало много шума. Например, как заявил глава СНБО Незалежной Алексей Данилов, оно совершенно не оправдало надежд, которые были возложены украинскими властями в самом начале. Ситуацию, которая сложилась на фронте на сегодняшний день, политик описал как очень сложную.
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