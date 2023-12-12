Мизулина заявила, что ограничивать работу YouTube в России пока не собираются

Ограничений в работе видеохостинга YouTube в России пока не ожидается. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со студентами в Нижнем Новгороде.

"Если говорить о видеохостинге YouTube... Эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет... И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается", — сказала Мизулина.