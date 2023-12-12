Мизулина заявила, что ограничивать работу YouTube в России пока не собираются
Ограничений в работе видеохостинга YouTube в России пока не ожидается. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со студентами в Нижнем Новгороде.
"Если говорить о видеохостинге YouTube... Эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет... И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается", — сказала Мизулина.
При этом она напомнила о "жёсткой манипуляции со стороны YouTube", когда видеохостинг при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых, в частности, ролики с фейками и негативом о России.
А ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что ведомство понимает интерес россиян к YouTube и старается принимать сбалансированные решения в отношении платформы. А глава Минцифры Максут Шадаев успокаивал граждан, отмечая, что в РФ не планируется блокировка видеохостинга.
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