В Краснодаре развернули 15-метровый российский флаг в честь Дня Конституции 12 декабря, 13:01 Обложка © VK / Телеканал "Краснодар"

Активисты развернули 15-метровый флаг России перед Законодательным собранием Краснодарского края в честь Дня Конституции. В акции поучаствовали представители региональных молодёжных и волонтёрских организаций: Кубанского союза молодёжи, штаба движения "Мы вместе".

В Краснодаре развернули 15-метровый флаг РФ в честь Дня Конституции. Видео © VK / Телеканал "Краснодар"

На видео ребята торжественно пронесли флаг, после чего опустились на колено и создали "волну" из знамени. Также участники мероприятия вручили прохожим на Пушкинской площади шары в цветах триколора.

Напомним, на 12 декабря 2023 года в России приходится памятная дата, посвящённая принятию основного закона страны, причём в этом году юбилейная. Праздник введён указом президента России в 1994 году в честь принятия Конституции РФ на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

Авторы Татьяна Миссуми