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В Краснодаре развернули 15-метровый российский флаг в честь Дня Конституции

12 декабря, 13:01
<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/video-54068570_456249854" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Краснодар"</a></p>

Обложка © VK / Телеканал "Краснодар"

Активисты развернули 15-метровый флаг России перед Законодательным собранием Краснодарского края в честь Дня Конституции. В акции поучаствовали представители региональных молодёжных и волонтёрских организаций: Кубанского союза молодёжи, штаба движения "Мы вместе".

В Краснодаре развернули 15-метровый флаг РФ в честь Дня Конституции. Видео © VK / Телеканал "Краснодар"

На видео ребята торжественно пронесли флаг, после чего опустились на колено и создали "волну" из знамени. Также участники мероприятия вручили прохожим на Пушкинской площади шары в цветах триколора.

Россиянам пришло поздравление с Днём Конституции из космоса

Россиянам пришло поздравление с Днём Конституции из космоса

Напомним, на 12 декабря 2023 года в России приходится памятная дата, посвящённая принятию основного закона страны, причём в этом году юбилейная. Праздник введён указом президента России в 1994 году в честь принятия Конституции РФ на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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