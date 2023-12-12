День Конституции России, День приёма граждан, Парамон-зимоуказатель: Праздники и приметы 12 декабря На 12 декабря 2023 года в России приходится памятная дата, посвящённая принятию основного закона страны, причём в этом году юбилейная. Также в этот день отмечаются два международных праздника, и один из них связан с очень важным вопросом здравоохранения. 11 декабря, 21:01 12 декабря отмечается День Конституции России. Фото © Kremlin.ru

День Конституции РФ

12 декабря в России отмечается государственный праздник — День Конституции РФ. Несколько фактов о нём: Это официальный российский памятный день.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 12 декабря.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года.

Отмечается в формате концертов, выставок, фестивалей, общественных акций.

День Конституции Российской Федерации был учреждён в 1994 году в честь принятия этого документа на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. До 2004 года включительно он был праздничным нерабочим днём, а с 1 января 2005 года, согласно поправкам в Трудовой кодекс, вновь стал рабочим. 21 июля 2005 года День Конституции РФ был включён в перечень официальных памятных дат.

В этот праздник по всей стране проходят различные торжественные и культурные мероприятия, тематические презентации и выставки в образовательных и культурных учреждениях, праздничные концерты. В 2023 году повод для этого особый — с момента принятия Конституции РФ исполняется 30 лет.

Работа над основным законом России началась ещё летом 1990 года. Тогда была образована специальная конституционная комиссия Съезда народных депутатов. Её возглавил председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, который затем стал главой страны. В течение трёх лет было предложено около 20 вариантов документа. Споры о содержании будущей Конституции России привели к политическому кризису. 3 октября 1993 года в Москву были введены войска, которые после танкового обстрела взяли штурмом здание парламента. Руководители оппозиции были арестованы. 15 октября того же года Борис Ельцин подписал указ о проведении всенародного голосования по проекту конституции 12 декабря 1993 года. За принятие документа проголосовало 58,43% участников референдума.

За всю историю действующей Конституции РФ было принято около 20 законодательных актов, вносящих поправки в её текст. Так, 4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Общероссийский день приёма граждан

12 декабря проводится Общероссийский день приёма граждан. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Денис Гришкин

На 12 декабря приходится Общероссийский день приёма граждан — событие, приуроченное в России к празднику, посвящённому конституции. Рассказываем о нём: Традиция была введена в 2013 году по поручению президента РФ.

День приёма граждан обычно проводится 12 декабря.

Дата может меняться, если День Конституции РФ выпадает на выходной.

Приём граждан проводят государственные и муниципальные органы.

Основанием для объявления нерабочего дня не является.

Согласно поручению президента РФ, День приёма граждан проводится в России с 12 декабря 2013 года, 20-й годовщины принятия Конституции РФ. В рамках этого события можно посетить для решения своих проблем разные ведомства, от Приёмной Президента Российской Федерации до местных управ. Правда, нужно заранее узнать график работы — может случиться так, что приём перенесли на другой день. Например, если праздник выпал на выходной.

Также от ведомства к ведомству меняется процедура приёма. Если в одно можно обратиться по записи, другое может принять при личном обращении в положенные часы работы. Также изменения возможны из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином населённом пункте, поскольку на декабрь приходится период распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Международный день нейтралитета

12 декабря отмечается Международный день нейтралитета. Фото © Shutterstock

12 декабря в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день нейтралитета. Вот несколько фактов о нём: Установлен Генассамблеей ООН в 2017 году.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 12 декабря.

К нему приурочены тематические информационные кампании, конференции.

Предложение утвердить Международный день нейтралитета было озвучено в 2015 году на конференции в Ашхабаде, приуроченной к 20-летию решения властей Туркмении придерживаться такой политики в отношениях с другими странами. На той встрече приняли итоговую декларацию, где говорилось, что "политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами – членами ООН, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира". В 2017 году Генассамблея утвердила празднование Международного дня нейтралитета 12 декабря — это дата, когда в 1995 году Туркмения объявила о своём решении не принимать чью-то сторону.

Нейтралитет — это статус государства, когда оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт. Согласно Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны, принятой ещё в 1907 году, территория нейтральных держав неприкосновенна. Воюющим государствам запрещено проводить через неё войска, линии связи, размещать там войска. В XXI веке в той или иной форме нейтральными странами себя считают кроме Туркмении также Швейцария, Австрия, Ирландия, Камбоджа, Лаос, Мальта. А вот Швеция и Финляндия недавно выбыли из этого списка, так как решили присоединиться к НАТО.

Международный день охвата услугами здравоохранения

12 декабря отмечается Международный день охвата услугами здравоохранения. Фото © Freepik

Ещё один интернациональный праздник в России и других странах отмечается 12 декабря, и это Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Вот что о нём известно: Провозглашён Генассамблеей ООН в 2017 году.

Отмечается ежегодно 12 декабря, по календарю не смещается.

ООН в этот день призывает все государства обеспечить всех граждан возможностью лечиться.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) было решено отмечать 12 декабря, потому что в этот день в 2012 году была принята резолюция ГА ООН с призывом к странам как можно быстрее сделать так, чтобы каждый, где бы он ни находился, имел возможность получать качественное и недорогое лечение. Цель дня — напоминание об этом.

К сожалению, пока в мире ситуация с обеспечением услугами здравоохранения не радужная. По данным ВОЗ, по меньшей мере половина населения Земли не может получить необходимое лечение. А почти миллиард человек тратит не менее 10% семейного дохода на здравоохранение. Около 100 миллионов жителей планеты оказываются в нищете из-за расходов на своё здоровье.

Недавно учёные на страницах журнала Lancet поделились результатами международного исследования, посвящённого доступности здравоохранения. По этому показателю они дали каждой стране оценку по шкале от 0 до 100. Получилось, что если в Японии и Исландии показатель выше 95, то в Сомали и ЦАР — менее 25 баллов. У России результат оказался высокий — 69 баллов. Максимальные значения достигнуты в нашей стране по профилактике кори, дифтерии, столбняка, коклюша, лечению детских диарейных болезней (100 баллов), инфекций нижних дыхательных путей, аппендицита, рака шейки матки (около 100 баллов). Исследователи пришли к выводу, что в России есть ещё над чем поработать в вопросах течения инсультов (32 балла) и ишемической болезни сердца (28).

Приметы 12 декабря

Парамон-зимоуказатель

12 декабря Русская православная церковь чтит память святого мученика Парамона, который жил в III веке. Он вместе с 370 другими мучениками пострадал за веру в 250 году при правлении императора Деция. Правитель восточных областей Аквиан заточил христиан в темницу, чтобы заставить отречься от Христа. Их пытали, рассчитывая насилием сломить веру. Местный житель по имени Парамон, видя мучения христиан, обличил жестокость правителя и признался, что он тоже верит в единого Бога. За это также был подвергнут пыткам и убит вместе с остальными 370 мучениками.

В народе на Руси же называли день 12 декабря Парамон-зимоуказатель. Считалось, что по нему можно судить, какой будет зима в дальнейшем. В эту дату несколько поверий было связано с обычным бытовым веником. Двумя разными было мести нельзя — к неудаче. Также не было принято в этот день сметать снег с порога, чтобы не вымести счастье из дома. А ещё под запретом были лень и долги. Следовало трудиться и по возможности оказывать помощь нуждающимся.

Погодные приметы 12 декабря

Метель — к длительным снегопадам.

Снег не идёт — остаток зимы будет тёплым.

Снегопад — к хорошему урожаю хлеба.

Яркие звёзды — к похолоданию, тусклые — к оттепели.

Именинники 12 декабря

12 декабря именины может отмечать российский певец Сергей Жуков. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sezhukov

Сегодня, 12 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Валериан

Даниил

Денис

Иван

Николай

Парамон

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев