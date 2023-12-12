Названа причина смерти экс-генконсула РФ в Иране, чьё тело нашли в московской квартире

Смерть бывшего генконсула РФ в иранском Реште Константина Алексеева, чьё тело нашли в его собственном доме, наступила в результате инсульта. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT .

Алексеев почувствовал себя плохо накануне вечером. Его супруга вызвала скорую помощь, однако было уже поздно. Дипломат скончался в районе 23:30.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ставропольском крае в частном доме нашли тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены. К тому моменту они были мертвы уже примерно неделю, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было. Причиной трагедии оказалась бытовая неисправность.