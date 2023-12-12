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12 декабря, 12:49

Названа причина смерти экс-генконсула РФ в Иране, чьё тело нашли в московской квартире

Бывший генконсул РФ в Иране Константин Алексеев скончался в результате инсульта

Смерть бывшего генконсула РФ в иранском Реште Константина Алексеева, чьё тело нашли в его собственном доме, наступила в результате инсульта. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.

В Москве обнаружили тело экс-генконсула РФ в Иране Константина Алексеева

В Москве обнаружили тело экс-генконсула РФ в Иране Константина Алексеева

Алексеев почувствовал себя плохо накануне вечером. Его супруга вызвала скорую помощь, однако было уже поздно. Дипломат скончался в районе 23:30.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ставропольском крае в частном доме нашли тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены. К тому моменту они были мертвы уже примерно неделю, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было. Причиной трагедии оказалась бытовая неисправность.

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Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации

Максим Плетнёв
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