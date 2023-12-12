В Москве обнаружили тело экс-генконсула РФ в Иране Константина Алексеева
Бывший генконсул РФ в Иране Константин Алексеев, тело которого было найдено в Москве. Обложка © Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации
В Москве обнаружили тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, его нашла супруга в доме, расположенном на улице Веерной. В настоящее время в деле разбирается полиция. Правоохранители устанавливают причины смерти дипломата.
Известно, что в период с 2015 по 2019 год Алексеев работал российским генконсулом в городе Решт в Иране. А до этого дипломат трудился на посту советника-посланника Посольства РФ в Иране и работал во Втором департаменте Азии МИД России.
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