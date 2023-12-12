Эксперт рассказала, какие проблемы с организмом ждут любителей диет

После резкого похудения лишние килограммы могут вернуться в двойном объёме, так как из-за отказа от еды организм находится в стрессовом состоянии, объяснила нутрициолог Елена Башкирова.

"Резкое ограничение еды является стрессом для организма. Первой реакцией может быть снижение веса, но потом в лучшем случае он встанет, а может и пойти вверх. Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как "голодные времена", поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес, так как метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Нутрициолог советует не бросаться из крайности в крайность. Не стоит переедать на праздниках во время диеты. Это может нанести организму тяжёлый удар, который грозит проблемами с пищеварением, иммунитетом, гормональной системой и сексуальным влечением.

По её словам, отказ от целых групп продуктов может вогнать организм в дефициты. Так, рацион без овощей, фруктов и круп приведёт вас к запорам, а без жиров — к сухости кожи и проблемам с памятью.

Специалист призвала выбирать правильные типы питания, "которые вы сможете поддерживать на протяжении всей жизни".