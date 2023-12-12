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Опубликовано 12 декабря 2023, 13:33
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Отряд "Камертон" из бывших вагнеровцев взял штурмом ключевую высоту под Артёмовском

Отряд "Камертон" провёл первый штурм в западном районе Артёмовска

Отряд "Камертон", собранный из бывших военных ЧВК "Вагнер" и входящий в спецназ "Ахмат", успешно штурмовал высоты в районе западных районов Артёмовска, рассказал командир отряда с позывным Пресс.

"До этого была текущая рутина — разведка и огневое поражение. А это именно штурм ключевой высоты на данном участке непосредственно отрядом "Камертон" при поддержке 4-й бригады. За шесть минут штурмовые группы "Камертона" зашли на высоту и вступили в бой в окопе. Уничтожили противника и открыли оперативный простор для соседей", — рассказал Пресс в беседе с ТАСС.

Минобороны показало видео штурма посёлка Артёмовское в ДНР
Минобороны показало видео штурма посёлка Артёмовское в ДНР

Напомним, 29 ноября Министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие из подразделения Южной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское.

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ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
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