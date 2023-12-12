Отряд "Камертон" из бывших вагнеровцев взял штурмом ключевую высоту под Артёмовском

"До этого была текущая рутина — разведка и огневое поражение. А это именно штурм ключевой высоты на данном участке непосредственно отрядом "Камертон" при поддержке 4-й бригады. За шесть минут штурмовые группы "Камертона" зашли на высоту и вступили в бой в окопе. Уничтожили противника и открыли оперативный простор для соседей", — рассказал Пресс в беседе с ТАСС.