Отряд "Камертон" из бывших вагнеровцев взял штурмом ключевую высоту под Артёмовском
Отряд "Камертон" провёл первый штурм в западном районе Артёмовска
Отряд "Камертон", собранный из бывших военных ЧВК "Вагнер" и входящий в спецназ "Ахмат", успешно штурмовал высоты в районе западных районов Артёмовска, рассказал командир отряда с позывным Пресс.
"До этого была текущая рутина — разведка и огневое поражение. А это именно штурм ключевой высоты на данном участке непосредственно отрядом "Камертон" при поддержке 4-й бригады. За шесть минут штурмовые группы "Камертона" зашли на высоту и вступили в бой в окопе. Уничтожили противника и открыли оперативный простор для соседей", — рассказал Пресс в беседе с ТАСС.
Напомним, 29 ноября Министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие из подразделения Южной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское.
ТАСС / Александр Река