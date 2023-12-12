Путин выразил благодарность Зорькину за конструктивную работу Конституционного суда 12 декабря, 14:36 Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным, на которой поблагодарил его за работу и отметил важность принимаемых инстанцией решений. Встреча приурочена к празднованию Дня Конституции в стране.

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Правительство, администрация — все исходят из того, что решения Конституционного cуда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. Я со своей стороны всячески настраиваю всех своих коллег на именно такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что иногда у Конституционного суда возникают вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти, но все их удаётся решить. Он уточнил, что КС РФ работает "принципиально, но конструктивно", что является безусловной заслугой его председателя.

Ранее сообщалось, что активисты развернули 15-метровый флаг России перед Законодательным собранием Краснодарского края в честь Дня Конституции. В акции поучаствовали представители региональных молодёжных и волонтёрских организаций: Кубанского союза молодёжи, штаба движения "Мы вместе".

Авторы Татьяна Миссуми